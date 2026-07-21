Инвестиционные проекты СФУ усилят научные компетенции в стратегических отраслях

Губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову представили инвестиционные проекты по приоритетным направлениям развития Сибирского федерального университета. Они позволят усилить научные компетенции в тех сферах, которые сегодня имеют стратегическое значение для страны.
Среди заявленных проектов: «Центр предиктивной аналитики», «Центр компетенций по радиоэлектронным технологиям и системам связи», «Федеральный центр аддитивных технологий металлов», «Полигон промышленного дизайна Сибирского федерального университета», «Высшая школа технологического бизнеса», «Кампус сервисных решений: индустрия гостеприимства».
Особое внимание участники совещания уделили «Центру компетенций по радиоэлектронным технологиям и системам связи», который спроектирован в интересах формируемого в Красноярском крае национального центра спутникостроения. Ключевым элементом инфраструктуры станет крупногабаритная безэховая камера со сферическим сканером. Она позволит проводить испытания и сертификацию космических аппаратов и БПЛА. Отметим, что СФУ уже поставляет продукцию для АО НПП «Радиосвязь» и АО «РЕШЕТНЕВ», а создаваемая инфраструктура планируется к использованию ООО «Бюро 1440».
Проект «Федеральный центр аддитивных технологий металлов» сформирован в интересах горнорудной промышленности и металлургии в логике научной повестки ИНТЦ «Менделеевская долина». Центр объединит компетенции полного цикла аддитивного производства — от разработки сплавов и дизайна изделий до производства и сертификации готовой продукции.
«Такие направления сегодня во многом определяют развитие экономики страны. Они позволяют быстрее внедрять научные разработки в производство, помогают предприятиям получать новые технологии и квалифицированных специалистов, а талантливой молодежи — находить возможности для профессиональной реализации в Красноярском крае», — цитирует губернатора Котюкова пресс-служба краевого правительства.
Общий объем средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию инициатив, — 800 миллионов рублей. Все предложенные идеи были согласованы Минобрнауки РФ в ходе прошедшей на базе университета стратегической сессии «Лучшие практики повышения производительности труда в университетах России» в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».