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В Липецке ликвидировали открытое горение в производственной зоне

Открытое горение производственных объектов на улице Передельческой в Липецке ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Открытое горение производственных объектов на улице Передельческой в Липецке ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Начинается демонтаж пострадавших конструкций. По его завершении к осмотру приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причину возникновения пожара.

По словам мэра Липецка Михаила Щербакова, результаты исследований воздуха на территории жилой застройки не превышают допустимых значений.

К 5:39 огонь охватил примерно 2,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. В районе, обозначенном губернатором, расположены производственные мощности Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), контролируемого Владимиром Лисиным.

Минувшей ночью в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность: с 00:30 до 00:48 и с 03:19 до 03:43.

17 июля в Липецке БПЛА упал на многоквартирный жилой дом. Взрыва не последовало, никто не пострадал. Жителей дома временно эвакуировали.

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