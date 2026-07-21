Мужчина во время ссоры попытался поджечь свою жену в Нижегородской области

Инцидент случился в Балахнинском округе. Между супругами завязалась ссора. В процессе выяснения отношений муж облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью, а затем схватил зажигалку и попытался поджечь женщину. К счастью, свой замысел мужчина до конца не довел, нападавшего остановили знакомые, находившиеся в этот момент в доме.