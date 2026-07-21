Школу в селе Найфельд Еврейской автономной области отремонтируют к сентябрю

Ремонт в школе в селе Найфельд Еврейской автономной области завершится к 1 сентября. Работы ведутся по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Биробиджанского муниципального района.
В здании заменили кровлю, установили 12 новых крылец, смонтировали системы водостока, вентиляции, электричества, теплоснабжения, водоотведения, канализации и слуховых окон. Также были установлены новые двери, подвесные потолки типа «Армстронг», система пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, работники покрасили стены.
Параллельно с завершением строительных работ ведется подготовка к учебному процессу. В учреждение поступила новая мебель для кабинетов, также там проводится финальная уборка помещений. Все работы проходят тщательное согласование с проектировщиками и специалистами строительного контроля, что гарантирует их соответствие проекту и нормативным требованиям.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.