Нижегородские учителя получат новые меры поддержки по указу Путина

Кроме того, учителям с общим педагогическим стажем не менее 25 лет будут присваивать звание «Ветеран труда». Молодым специалистам гарантируют наставничество в течение первого года работы. Правительство России также должно утвердить единый образец удостоверения учителя и пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке педагогов.