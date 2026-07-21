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12 автомобилей столкнулись из-за задымления в Ростовской области

20 июля на 12-м километре автодороги «Новороссия — Мясниковский район» по направлению из Таганрога в Ростов-на-Дону произошло ДТП с участием 12 машин — двух грузовых и десяти легковых. Предварительная причина — возгорание поля слева и задымление проезжей части. В результате аварии пострадал водитель грузового автомобиля «Камаз» 1993 года рождения. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Источник: Госавтоинспекция.

20 июля на 12-м километре автодороги «Новороссия — Мясниковский район» по направлению из Таганрога в Ростов-на-Дону произошло ДТП с участием 12 машин — двух грузовых и десяти легковых. Предварительная причина — возгорание поля слева и задымление проезжей части. В результате аварии пострадал водитель грузового автомобиля «Камаз» 1993 года рождения. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Источник: Госавтоинспекция Ростовской области gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/12-машин.mp4