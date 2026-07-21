Первая ПДМ вернулась из Красноярска на рудник «Комсомольский» в рамках проекта «Норникеля» по комплексному ремонту подземных машин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильск на рудник «Комсомольский» Заполярного филиала «Норникеля» после капитального восстановления на заводе в Красноярске прибыла погрузочно-доставочная машина (ПДМ). Это первая единица техники, возвращённая в строй в рамках масштабного проекта компании по организации комплексного ремонта подземных машин.
Как рассказал начальник подземного участка эксплуатации и обслуживания самоходного оборудования рудника «Комсомольский» Александр Солянников: «Машина известного импортного бренда полностью восстановлена, все её узлы и агрегаты заменены или обновлены. Конкретно этой ПДМ уже 8 лет. Данная марка зарекомендовала себя очень хорошо за годы эксплуатации. У нас есть полное понимание, как она поведет себя в самых сложных условиях действующего производства».
Особое внимание, по словам Солянникова, уделено безопасности. Машина оборудована системой автоматической блокировки при отсутствии активных действий машиниста, а также системой дистанционного управления российского производства, позволяющей отгружать руду без присутствия человека в кабине. «Работает не хуже оригинального — и по надёжности всё те же характеристики, только теперь есть возможность производить и обслуживать такие пульты в России», — подчеркнул он.
Восстановленная ПДМ уже прошла все этапы ремонта: от доставки на ремонтную базу и полной разборки до восстановления металлоконструкций, сборки, пусконаладки и ходовых испытаний. Теперь ей предстоит работа в очистных пространствах рудника — машина будет использоваться для транспортировки горной массы из забоев на рудоспуски.
Напомним, проект капитального восстановления горной техники «Норникель» реализует в условиях санкционных ограничений, когда поставки нового импортного оборудования стали сложными, долгими и дорогими. Капремонт позволяет продлить срок службы машин на три-четыре года (не менее 15 тысяч моточасов). Стоимость восстановления одной ПДМ с учётом всех логистических затрат более чем в два раза ниже цены приобретения новой единицы.
«Капитальный ремонт позволяет не только продлить жизнь техники, но и сделать эксплуатацию экономически более эффективной. Мы последовательно замещаем импортные компоненты российскими аналогами, наращивая технологическую независимость, — отметил генеральный директор “Норникель-техника” Андрей Скоков. — Кооперация с красноярскими подрядчиками, обладающими необходимыми компетенциями, даёт возможность выполнять работы на высоком уровне и оперативно решать текущие вопросы в процессе ремонта».
Красноярск выбран площадкой для капремонта неслучайно: здесь нашлась производственная база с необходимыми грузоподъёмными механизмами и станочным парком. В Норильске выделение таких площадей без ущерба для основной деятельности предприятий оказалось бы затруднительным. На площадке в столице региона организован полный цикл работ: разборка, ремонт узлов и агрегатов, восстановление металлоконструкций, сборка, пусконаладка и ходовые испытания.
В проекте участвуют несколько подрядных организаций. Одна из них обеспечивает ремонт узлов и агрегатов, сборку и пусконаладку. Её специалисты присутствуют в Норильске, что позволит оперативно решать гарантийные вопросы после возвращения техники на рудники. Вторая организация предоставляет площади и выполняет ремонт металлоконструкций.
Доставка машин из Норильска в Красноярск осуществляется в основном речным транспортом по Енисею в период навигации (около четырёх месяцев в году). Альтернативный маршрут — морским транспортом до Архангельска, затем автомобильным или железнодорожным транспортом в Сибирь. Все логистические затраты учтены в экономической модели проекта.
В ходе ремонта первых трёх машин были отработаны технологические решения и начато внедрение российских компонентов. В проекте применяются отечественные рукава высокого давления, радиаторы, системы пожаротушения и автономной смазки. Также начинается работа совместно с департаментом инноваций Заполярного филиала в части использования аддитивных технологий в процессе ремонта.
В рамках проекта специалисты подготовили для возвращения на рудники Заполярного филиала уже три ПДМ. Машины вернутся на рудники «Октябрьский» и «Скалистый».
«В перспективе проект безусловно нужно масштабировать, поскольку на данном этапе выполнения программы и экономическая модель, и потребности производства доказали свою эффективность. В будущем возможно кратное увеличение объёмов по комплексному восстановлению техники», — резюмировал Андрей Скоков.