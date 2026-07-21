Первая ПДМ вернулась из Красноярска на рудник «Комсомольский» в рамках проекта «Норникеля» по комплексному ремонту подземных машин

Как рассказал начальник подземного участка эксплуатации и обслуживания самоходного оборудования рудника «Комсомольский» Александр Солянников: «Машина известного импортного бренда полностью восстановлена, все её узлы и агрегаты заменены или обновлены. Конкретно этой ПДМ уже 8 лет. Данная марка зарекомендовала себя очень хорошо за годы эксплуатации. У нас есть полное понимание, как она поведет себя в самых сложных условиях действующего производства».