Новый детский сад в Советском округе Омска построят за 455 млн рублей

В Омске определился подрядчик для строительства нового дошкольного образовательного учреждения в Советском округе. Им стало общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания Монолит». Цена контракта составляет порядка 455 миллионов рублей. Объект на проспекте Мира, 65А будет возведен на средства инфраструктурного сбора. Об этом сообщил мэр Омска в своих соцсетях 21 июля.