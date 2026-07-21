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После драки у школы житель Хабаровского края похитил подростка

Конфликт между школьниками закончился уголовным делом и реальным сроком.

В Вяземском районе Хабаровского края суд вынес приговор мужчине, который после драки у школы избил и увёз несовершеннолетнего, сообщает канал «Суды Хабаровского края». Подросток получил травмы, а осуждённому назначили более пяти лет лишения свободы.

Как установил суд, мужчина приехал к школе за своим сыном и увидел, что тот конфликтует с другим ребёнком. После этого он подошёл к несовершеннолетнему, нанёс ему несколько ударов кулаком в голову, пригрозил убийством и силой посадил в автомобиль.

Мужчина начал перевозить подростка по улицам, однако вскоре увидел мать потерпевшего и отпустил мальчика. После нападения у ребёнка диагностировали сотрясение головного мозга.

В судебном заседании обвиняемый признал вину частично.

Суд признал мужчину виновным по пунктам «в», «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека») и назначил наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Кроме того, после вступления приговора в законную силу автомобиль осуждённого конфискуют в доход государства. Также с него взыскали 270 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего в счёт возмещения вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.