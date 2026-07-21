После драки у школы житель Хабаровского края похитил подростка

Как установил суд, мужчина приехал к школе за своим сыном и увидел, что тот конфликтует с другим ребёнком. После этого он подошёл к несовершеннолетнему, нанёс ему несколько ударов кулаком в голову, пригрозил убийством и силой посадил в автомобиль.