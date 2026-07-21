Учёные РАН зафиксировали превышение нефтепродуктов в Азовском море в 5,4 раза

Примечательно, что уровень загрязнения почти вдвое превысил значения, зафиксированные в 2016 году. Более того, по содержанию нефтепродуктов акватория Азовского моря оказалась менее благополучной, чем отдельные районы Суэцкого и Персидского заливов.