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Mash: 92-летняя мать Игоря Крутого купила квартиру за 100 долларов в Майами

92-летняя мать продюсера Игоря Крутого приобрела трехкомнатную квартиру в Майами за 100 долларов — жилье ей продала родная дочь, чтобы снизить налоги.

92-летняя мать продюсера Игоря Крутого приобрела трехкомнатную квартиру в Майами за 100 долларов — жилье ей продала родная дочь, чтобы снизить налоги.

По данным Telegram-канала Mash, 66-летняя сестра композитора Алла Баратта оформила сделку сразу после дня рождения матери Светланы.

В тот же день она купила за 100 долларов другую квартиру в том же доме. Продавцом выступила ее компания TOC PH, через которую семья раньше закупала итальянскую мебель.

На данный момент в активе семьи две квартиры в районе Санни-Айлс-Бич — это апартаменты площадью 323 и 258 квадратных метров соответственно. Налог на недвижимость составлял почти 6,5 миллиона рублей за год.

До этого такой же схемой воспользовался певец Филипп Киркоров — он продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство.

Позже музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя продажу недвижимости российским артистом в Майами за 100 долларов, объяснил это решение большой любовью к дочери.

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