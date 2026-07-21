Mash: 92-летняя мать Игоря Крутого купила квартиру за 100 долларов в Майами

92-летняя мать продюсера Игоря Крутого приобрела трехкомнатную квартиру в Майами за 100 долларов — жилье ей продала родная дочь, чтобы снизить налоги.
По данным Telegram-канала Mash, 66-летняя сестра композитора Алла Баратта оформила сделку сразу после дня рождения матери Светланы.
В тот же день она купила за 100 долларов другую квартиру в том же доме. Продавцом выступила ее компания TOC PH, через которую семья раньше закупала итальянскую мебель.
На данный момент в активе семьи две квартиры в районе Санни-Айлс-Бич — это апартаменты площадью 323 и 258 квадратных метров соответственно. Налог на недвижимость составлял почти 6,5 миллиона рублей за год.
До этого такой же схемой воспользовался певец Филипп Киркоров — он продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство.
Позже музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя продажу недвижимости российским артистом в Майами за 100 долларов, объяснил это решение большой любовью к дочери.