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Стартовала регистрация на второй сезон программы «Активное долголетие. Нижегородская область»

Программа реализуется Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке областного правительства.

Открыта регистрация на второй сезон образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область». Участие могут принять жители региона от 55 лет и пенсионеры по выслуге лет.

Программа реализуется Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке областного правительства, НРО ВОД «Волонтеры Победы» и благотворительной организации «Забота». Её цель — создать комплексную среду для вовлечения людей старшего поколения в экономическую и социальную жизнь региона: раскрыть личностный потенциал, поддержать здоровье и усилить финансовую грамотность. Инициатива соответствует задачам национального проекта «Семья», который действует с 2025 года.

По словам сенатора Ольги Щетининой, программа рассчитана на активных людей, желающих развиваться и реализовывать свои идеи. Участникам предоставится возможность подготовить и воплотить собственный социальный проект, попробовать себя в «серебряном» волонтерстве или начать дело.

В учебной программе — лекции, семинары, мастер‑классы, командообразующие мероприятия и встречи с работодателями. В течение трёх месяцев слушатели будут осваивать предпринимательские компетенции, навыки работы с современными технологиями и цифровую грамотность, а также заниматься волонтёрской деятельностью. Программа состоит из четырёх тематических модулей: «Возможности региона», «Профессиональное долголетие», «Новые технологии», «Серебряное добровольчество», а также сквозного модуля «Активное долголетие», направленного на укрепление физического и психологического здоровья и развитие творческих способностей.

По итогам обучения определят 100 победителей; они получат дипломы от КУПНО. Финалисты и активные участники будут награждены сертификатами и благодарственными письмами.

Руководитель программы, проректор КУПНО Мария Самоделкина, отметила, что во втором сезоне подготовлено больше возможностей, а участники смогут вносить предложения по развитию региона и реализовывать собственные проекты. Она также подчеркнула, что в рамках программы сохранится помощь бойцам специальной военной операции: сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и другие акции.

Заявки принимаются до 16 сентября 2026 года на официальном сайте программы.

Напомним, национальный проект «Семья», стартовавший в 2025 году по поручению президента России Владимира Пктина, объединяет задачи прежних проектов «Демография» и «Культура» и включает федеральные направления, в том числе «Старшее поколение», направленные на создание условий для активного долголетия.

Ранее сообщалось, что стартовала регистрация на новую образовательную программу для семей Нижегородской области.