Открыта регистрация на второй сезон образовательной программы «Активное долголетие. Нижегородская область». Участие могут принять жители региона от 55 лет и пенсионеры по выслуге лет.
Программа реализуется Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке областного правительства, НРО ВОД «Волонтеры Победы» и благотворительной организации «Забота». Её цель — создать комплексную среду для вовлечения людей старшего поколения в экономическую и социальную жизнь региона: раскрыть личностный потенциал, поддержать здоровье и усилить финансовую грамотность. Инициатива соответствует задачам национального проекта «Семья», который действует с 2025 года.
По словам сенатора Ольги Щетининой, программа рассчитана на активных людей, желающих развиваться и реализовывать свои идеи. Участникам предоставится возможность подготовить и воплотить собственный социальный проект, попробовать себя в «серебряном» волонтерстве или начать дело.
В учебной программе — лекции, семинары, мастер‑классы, командообразующие мероприятия и встречи с работодателями. В течение трёх месяцев слушатели будут осваивать предпринимательские компетенции, навыки работы с современными технологиями и цифровую грамотность, а также заниматься волонтёрской деятельностью. Программа состоит из четырёх тематических модулей: «Возможности региона», «Профессиональное долголетие», «Новые технологии», «Серебряное добровольчество», а также сквозного модуля «Активное долголетие», направленного на укрепление физического и психологического здоровья и развитие творческих способностей.
По итогам обучения определят 100 победителей; они получат дипломы от КУПНО. Финалисты и активные участники будут награждены сертификатами и благодарственными письмами.
Руководитель программы, проректор КУПНО Мария Самоделкина, отметила, что во втором сезоне подготовлено больше возможностей, а участники смогут вносить предложения по развитию региона и реализовывать собственные проекты. Она также подчеркнула, что в рамках программы сохранится помощь бойцам специальной военной операции: сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и другие акции.
Заявки принимаются до 16 сентября 2026 года на официальном сайте программы.
Напомним, национальный проект «Семья», стартовавший в 2025 году по поручению президента России Владимира Пктина, объединяет задачи прежних проектов «Демография» и «Культура» и включает федеральные направления, в том числе «Старшее поколение», направленные на создание условий для активного долголетия.
Ранее сообщалось, что стартовала регистрация на новую образовательную программу для семей Нижегородской области.