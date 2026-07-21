Стартовала регистрация на второй сезон программы «Активное долголетие. Нижегородская область»

В учебной программе — лекции, семинары, мастер‑классы, командообразующие мероприятия и встречи с работодателями. В течение трёх месяцев слушатели будут осваивать предпринимательские компетенции, навыки работы с современными технологиями и цифровую грамотность, а также заниматься волонтёрской деятельностью. Программа состоит из четырёх тематических модулей: «Возможности региона», «Профессиональное долголетие», «Новые технологии», «Серебряное добровольчество», а также сквозного модуля «Активное долголетие», направленного на укрепление физического и психологического здоровья и развитие творческих способностей.