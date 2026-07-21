Попавший под удар ВСУ тамбовский склад Wildberries возобновит работу 23 июля

По словам госпожи Ким, после оценки состояния логистического комплекса склад снова сможет принимать поставки от продавцов, а товары, хранившиеся на нем, вернутся в продажу. Компания также пообещала в ближайшее время корректно отразить на портале поставщиков продукцию, которая находилась на складе в подмосковной Электростали.