Амурская область представила туристический потенциал в Китае

Туристический и авиационный потенциал Амурской области был представлен на конференции «Развитие авиамаршрутов Китай — Россия — 2026», которая состоялась в Харбине в Китае. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
Важной частью деловой программы стали индивидуальные b2b-переговоры, в которых интересы авиационной и туристической отрасли Амурской области представляли «Управляющая компания “Аэропорты Регионов”» и председатель Ассоциации туристических агентств и операторов Амурской области Ольга Кушнарева.
Заместитель министра внешних связей и туризма Амурской области Олеся Лужнова выступила с презентацией авиационно-туристических ресурсов региона. Она акцентировала внимание на уникальном приграничном положении области, наличии современной аэропортовой инфраструктуры и растущем интересе к путешествиям с обеих сторон.
«На конференции мы представили наш потенциал и провели предметные переговоры с авиаперевозчиками, туроператорами и партнерами из провинции Хэйлунцзян. Уверена, что совместные усилия позволят нам расширить полетную программу, выйти на новый уровень, предложить путешественникам удобные авиамаршруты и запустить совместные туристические продукты, объединяющие возможности двух стран», — отметила Олеся Лужнова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.