В Боготольском округе в реке Четь утонул 17-летний подросток

В Боготольском округе Красноярского края утонул 17-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Тело парня достали 21 июля утром из реки Четь рядом с селом Леонтьевка. По данным спасателей, это уже пятый несовершеннолетний, погибший на воде в Красноярском крае с начала лета.
В МЧС снова напомнили жителям о правилах безопасности. Нельзя купаться в необорудованных местах, оставлять детей без присмотра у воды и заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше