Семь школ Омска стали партнерами федерального проекта «Сириус»

В новом учебном году семь образовательных учреждений Омска официально вошли в проект «Школы — ассоциированные партнеры “Сириуса”. Инициатива реализуется под эгидой национального проекта “Молодежь и дети” и направлена на поддержку одаренных учащихся по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В программу 2026 и 2027 учебного года вошли семь образовательных учреждений, в том числе инженерно-технологический лицей № 25, лицей № 64, гимназия № 85, гимназия № 115, средняя школа № 135 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева, а также лицеи № 143 и № 149. Статус поможет учебным заведениям стать частью федеральной сети передового образования.
Ключевыми особенностями партнерства станет создание специализированных классов, применение единой методологии и использование проектной деятельности. Руководитель регионального центра Татьяна Баракина отметила: «В школах будут формироваться профильные классы, обычно с седьмого или восьмого, а также с десятого класса, с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии и информатики. Фонд предоставит образовательным организациям методические материалы, учебные планы и доступ к электронной платформе для ведения уроков».
Учащиеся будут регулярно принимать участие в научно-исследовательских проектах, таких как «Сириус. Лето» и «Уроки настоящего», решая реальные задачи от технологических компаний и научных институтов. Педагоги, в свою очередь, пройдут специальные программы повышения квалификации, разработанные экспертами федерального центра.