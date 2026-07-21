Семь школ Омска стали партнерами федерального проекта «Сириус»

Ключевыми особенностями партнерства станет создание специализированных классов, применение единой методологии и использование проектной деятельности. Руководитель регионального центра Татьяна Баракина отметила: «В школах будут формироваться профильные классы, обычно с седьмого или восьмого, а также с десятого класса, с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии и информатики. Фонд предоставит образовательным организациям методические материалы, учебные планы и доступ к электронной платформе для ведения уроков».