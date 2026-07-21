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Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 50 процентов на товары из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 50 процентов на товары из Канады. Новые ограничения затронут импорт на сумму 20 миллиардов долларов и вступят в силу через 30 дней.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 50 процентов на товары из Канады. Новые ограничения затронут импорт на сумму 20 миллиардов долларов и вступят в силу через 30 дней.

При этом пошлины не затронут импорт энергетических продуктов, критически важных минералов, рыбы, а также металлов и автомобилей.

Трамп сослался на Закон о тарифах 1930 года, позволяющий главе Белого дома облагать иностранную продукцию пошлиной до 50 процентов без одобрения Конгресса, говорится в заявлении администрации президента.

Представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против России, назвав его скрытой попыткой дать Дональду Трампу право вводить стопроцентные пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса.

Также США ввели повышенные пошлины на машины из ЕС до 25 процентов. Дональд Трамп подчеркнул, что тарифом не будут облагаться автомобили, произведенные европейскими компаниями в США.

Кроме того, в апреле президент США подписал документ о введении 100-процентных пошлин на импорт запатентованных фармацевтических препаратов для компаний, не заключивших соглашение со страной.

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