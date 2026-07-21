В Воронеже спасли пациента после инфаркта, которому потребовалась повторная операция на сердце

Мужчину три недели готовили к новой операции: занятия на кардиотренажере с биологической обратной связью, магнитотерапия, массаж, а также работа с психологом и психотерапевтом. При проведении компьютерной томографии легких, обязательной перед операцией на «открытом» сердце, выявили изменения в структуре легких, благо они оказались доброкачественными. После этого пациента перевели в областную больницу № 1, где кардиохирурги выполнили трехсосудистое коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения.