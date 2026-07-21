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Жительница Нижнего Новгорода стала миллионным пассажиром поезда «Буревестник»

Ей вручили сертификат и памятные подарки.

Источник: Живем в Нижнем

Миллионным пассажиром двухэтажного поезда «Буревестник», который начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в начале декабря, стала жительница столицы ПФО Анастасия. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Девушка призналась, что выбирает для поездок в Москву именно «Буревестник». Железнодорожники поздравили ее перед посадкой на Ярославском вокзале, вручили сертификат на 25 000 баллов программы лояльности «РЖД Бонус» и памятные подарки.

Напомним, что отправиться из Нижнего Новгорода в Москву на «Буревестнике» пассажиры могут ежедневно в 07:20, 15:29 и 18:57. Обратно состав проследует в 10:05, 13:45 и 20:15. В зависимости от расписания предусмотрены остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Ранее мы писали, что три электрички в Нижегородской области будут отправляться раньше.

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