Жительница Нижнего Новгорода стала миллионным пассажиром поезда «Буревестник»

Напомним, что отправиться из Нижнего Новгорода в Москву на «Буревестнике» пассажиры могут ежедневно в 07:20, 15:29 и 18:57. Обратно состав проследует в 10:05, 13:45 и 20:15. В зависимости от расписания предусмотрены остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.