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Жёсткое ДТП в Волжском у ТЦ «Малина» попало на видео

В Волжском у ТЦ «Малина» столкнулись две легковушки: одна ехала на высокой скорости, вторая не уступила дорогу.

Жёсткое ДТП произошло вечером 20 июля в Волжском — момент столкновения двух легковушек у торгового центра «Малина» попал на видео. Авария случилась на проспекте Ленина около 21:10, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, одна легковушка двигалась по проспекту на высокой скорости. Вторая машина при повороте налево не уступила ей дорогу. От удара автомобили отбросило на несколько метров — это хорошо видно на опубликованных кадрах, которыми поделились в группе Powernet в ВК.

Официальная информация о пострадавших и обстоятельствах аварии пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области пока не сообщается. Местные жители делятся: у ТЦ «Малина» интенсивное движение, водители часто совершают манёвры, в результате которых создаются опасные ситуации.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что 20-летняя девушка погибла в перевернувшемся Matiz в Быковском районе, ребёнок выжил.

Видео: vk.ru/powernet.