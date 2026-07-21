Жёсткое ДТП в Волжском у ТЦ «Малина» попало на видео

По предварительным данным, одна легковушка двигалась по проспекту на высокой скорости. Вторая машина при повороте налево не уступила ей дорогу. От удара автомобили отбросило на несколько метров — это хорошо видно на опубликованных кадрах, которыми поделились в группе Powernet в ВК.