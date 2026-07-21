Жёсткое ДТП в Волжском у ТЦ «Малина» попало на видео

Жёсткое ДТП произошло вечером 20 июля в Волжском — момент столкновения двух легковушек у торгового центра «Малина» попал на видео. Авария случилась на проспекте Ленина около 21:10, сообщают очевидцы.
По предварительным данным, одна легковушка двигалась по проспекту на высокой скорости. Вторая машина при повороте налево не уступила ей дорогу. От удара автомобили отбросило на несколько метров — это хорошо видно на опубликованных кадрах, которыми поделились в группе Powernet в ВК.
Официальная информация о пострадавших и обстоятельствах аварии пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области пока не сообщается. Местные жители делятся: у ТЦ «Малина» интенсивное движение, водители часто совершают манёвры, в результате которых создаются опасные ситуации.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что 20-летняя девушка погибла в перевернувшемся Matiz в Быковском районе, ребёнок выжил.
Видео: vk.ru/powernet.