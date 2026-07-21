Мобильная поликлиника оказала жителям Красноярского края более 12,5 тысячи медицинских услуг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первые полгода мобильная поликлиника Красноярской краевой больницы совершила 113 выездов в 13 муниципальных округов. За это время жители отдаленных территорий получили более 12,5 тысячи медицинских услуг, включая консультации врачей и диагностические исследования.
Проведено около 3,5 тысячи консультаций узких специалистов и более 7,6 тысячи обследований. В составе выездных бригад работают кардиомобиль, передвижные маммограф и флюорограф, благодаря чему жители могут пройти обследование рядом с домом, не выезжая в крупные города.
По данным Минздрава края, выездная работа помогает выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях. Так, кардиолог за полгода принял более тысячи пациентов, у 46 из них впервые обнаружили пороки сердца. Невролог выявил различные патологии у 122 человек, в том числе у 12 пациентов диагностировал критический стеноз сонных артерий.
«В Курагинском округе к нам пришёл 46-летний мужчина с жалобой на одышку. Других симптомов не было. Мы провели эхокардиографию и выявили порок сердца. Пациента оперативно направили к кардиохирургу, сделали операцию. Сейчас он жив и здоров. Таких случаев, когда диагностика в мобильном комплексе спасает жизнь, очень много», — поделился заведующий передвижным консультативно-диагностическим центром «Мобильная поликлиника» Андрей Мельгунов.
Во время таких приемов получить консультацию узкого специалиста можно по направлению из поликлиники по месту жительства. Флюорографию и маммографию жители могут проходят без направления.
Добавим, работа мобильной поликлиники ведется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».