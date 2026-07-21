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Мошенники начали похищать деньги у студентов под предлогом стажировок

Аферисты под видом HR-департаментов известных компаний предлагают студентам пройти стажировку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Народный фронт.

Аферисты под видом HR-департаментов известных компаний предлагают студентам пройти стажировку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Народный фронт.

Студентам предлагают привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам стажировки. Однако в процессе оформления документов у учащегося выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты или прохождения платного онлайн-тестирования. Впоследствии информацию используют для мошеннических операций.

Специалисты посоветовали проверять наличие вакансии или программы стажировок на официальном сайте организации или через ее официальные службы поддержки. Отмечается, что надежные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов.