Мошенники начали похищать деньги у студентов под предлогом стажировок

Специалисты посоветовали проверять наличие вакансии или программы стажировок на официальном сайте организации или через ее официальные службы поддержки. Отмечается, что надежные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов.