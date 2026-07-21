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Троллейбусы в Севастополе временно прекратят работу

Троллейбусы не будут осуществлять движение с 10:00 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 21 июля, в Севастополе временно приостановят работу все троллейбусные маршруты. Об этом проинформировали в региональном правительстве.

Из-за ограничений на подачу электроэнергии движение троллейбусов будет приостановлено с 10:00.

Кроме того, 21 июля в результате атак украинских БПЛА без электричества частично остался Южный берег Крыма. Также проблемы со светом сохраняются на северо-западе и востоке полуострова.

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