Троллейбусы в Севастополе временно прекратят работу

Во вторник, 21 июля, в Севастополе временно приостановят работу все троллейбусные маршруты. Об этом проинформировали в региональном правительстве.
Из-за ограничений на подачу электроэнергии движение троллейбусов будет приостановлено с 10:00.
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Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше