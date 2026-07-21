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Рейсы Нижний Новгород — Анталья и Анталья — Нижний Новгород отменили 21 июля

Авиаперевозчиком на отмененных рейсах выступает компания AirAnka.

Источник: Живем в Нижнем

Авиарейс из столицы Приволжья в Анталью отменили 21 июля. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.

Борт В-737 должен был прибыть с турецкого курорта в Нижний Новгород в 11:10. Ожидалось, что этот же самолет доставит пассажиров и в Анталью.

Авиаперевозчиком на отмененных рейсах выступает компания AirAnka.

Стоит отметить, что сегодня нижегородский аэропорт работает без ограничений.

Ранее мы писали, что число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили с 6 июля.