Рейсы Нижний Новгород — Анталья и Анталья — Нижний Новгород отменили 21 июля

Авиарейс из столицы Приволжья в Анталью отменили 21 июля. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Борт В-737 должен был прибыть с турецкого курорта в Нижний Новгород в 11:10. Ожидалось, что этот же самолет доставит пассажиров и в Анталью.
Авиаперевозчиком на отмененных рейсах выступает компания AirAnka.
Стоит отметить, что сегодня нижегородский аэропорт работает без ограничений.
Ранее мы писали, что число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили с 6 июля.