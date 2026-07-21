В Комсомольском районе полиция нашла «агронома» с плантацией конопли

В Комсомольском районе полицейские обнаружили у местной жительницы незаконную плантацию конопли и крупную партию марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Оперативники уголовного розыска задержали 63-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном культивировании и хранении наркотических средств.
Как установили правоохранители, на своём земельном участке женщина выращивала наркосодержащие растения. Во время обыска сотрудники полиции изъяли 346 кустов конопли.
Кроме того, в сарае у подозреваемой нашли полимерный мешок с высушенной марихуаной массой более 330 граммов.
Женщина пояснила, что весной посадила коноплю якобы для использования в лечебных целях и утверждала, что не собиралась продавать наркотик.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении наркотических средств и незаконном культивировании растений, содержащих наркотики. Максимальное наказание по совокупности статей может составить до 10 лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые вещества будут уничтожены после решения суда.