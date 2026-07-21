Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольском районе полиция нашла «агронома» с плантацией конопли

346 кустов конопли женщина вырастила на своём на участке.

В Комсомольском районе полицейские обнаружили у местной жительницы незаконную плантацию конопли и крупную партию марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники уголовного розыска задержали 63-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном культивировании и хранении наркотических средств.

Как установили правоохранители, на своём земельном участке женщина выращивала наркосодержащие растения. Во время обыска сотрудники полиции изъяли 346 кустов конопли.

Кроме того, в сарае у подозреваемой нашли полимерный мешок с высушенной марихуаной массой более 330 граммов.

Женщина пояснила, что весной посадила коноплю якобы для использования в лечебных целях и утверждала, что не собиралась продавать наркотик.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении наркотических средств и незаконном культивировании растений, содержащих наркотики. Максимальное наказание по совокупности статей может составить до 10 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые вещества будут уничтожены после решения суда.