Слабый ветер не спасёт хабаровчан от высоких дневных температур

Повысится уровень воды и в Амуре — ожидается в пределах 350−400 см у Хабаровска к 27−31 июля. Сегодня у краевой столицы — 292 см, а температура воды достигает 24,8°C. Рядом с Комсомольском-на-Амуре вода в реке колеблется у отметки в 210 см, а у Николаевска-на-Амуре — 123 см.