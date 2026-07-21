Слабый ветер не спасёт хабаровчан от высоких дневных температур

Столбик термометра в Хабаровске вновь покажет отметку в +30..+32 °C предстоящим днем 22 июля. Жарко. Но не рекордно. Например, судя по температурным наблюдениям, особенно знойное начало третьей декады месяца выдалось в 1968 году. Тогда в краевой столице в период с 20 по 22 июля температура доходила до +33,7…+34,5°C.
Что же касается предстоящих ночных показателей, они будут находиться на уровне +18..+20 °C. Синоптики Дальневосточного УГМС не прогнозируют осадки, будет дуть слабый ветер, который поменяет свое направление с южного на северо-восточное.
В Комсомольске-на-Амуре тоже будет вполне погожий день, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня»: без существенных осадков, при южном, а потом северо-восточном ветре, 4−9 м/с. Ночная температура — около +16..+18 °C, дневная — в пределах +29..+31 °C.
На юге региона в обеденные часы воздух прогреется до +30..+33 °C, при этом возможен небольшой дождь. Ночью — без существенных осадков, температура — до +17..+20 °C. Ветер умеренный.
На севере Хабаровского края погода ожидается без осадков, ветер в основном восточных направлений, умеренный. Температура в ночные часы — до +8…+19°C, в обеденные — в пределах +13…+31°C.
Согласно гидрологического прогноза, в нижнем течении реки Кур у села Новокуровка 21−22 июля ожидается подъем уровня воды до отметок 630−650 см, из-за чего есть вероятность подтопления пониженных участков местности.
Повысится уровень воды и в Амуре — ожидается в пределах 350−400 см у Хабаровска к 27−31 июля. Сегодня у краевой столицы — 292 см, а температура воды достигает 24,8°C. Рядом с Комсомольском-на-Амуре вода в реке колеблется у отметки в 210 см, а у Николаевска-на-Амуре — 123 см.