В Милютинском районе Ростовской области после атаки БПЛА загорелся лес

Возгорание леса произошло в Милютинском районе Ростовской области после падения частей БПЛА ночью 21 июля. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— После падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Проводится тушение, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
В течение ночи на Дону ликвидировали ракету и беспилотники. Воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону, Константиновский, Обливский, Боковский и Советский районы.
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