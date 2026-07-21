ГЖИ Ростовской области подала иск об аннулировании лицензии УК в Волгодонске

Помимо этого, в июле 2026 года ГЖИ прекратила действие лицензий шести управляющих компаний в связи с истечением пятилетнего срока их действия. Речь идет о следующих организациях: в Ростове-на-Дону — ООО УК «Армада», ООО УК «Цитадель» и ООО УК «Энергия», в Таганроге — ООО «Бренд Сервис», в Зернограде — ООО «Комфортный дом на Дону», в Красном Сулине — ООО УК «Уютстрой».