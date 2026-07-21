Ачинская чиновница запретила отлавливать больше 3 собак в неделю

Ачинская чиновница отправится на три года в колонию за то, что пыталась сэкономить на отлове бездомных собак и улучшить показатели. Начальница отдела коммунального и жилищного хозяйства ачинского МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности» отвечала за организацию отлова бездомных собак. В 2025 году она потребовала от подрядчика, чтобы он забирал с улиц не более трех псов в неделю. При этом в городские соответствующие службы только за первое полугодие поступило 83 жалобы на агрессивные собачьи стаи, которые осваивали территорию в том числе вокруг школ и детских площадок. Вместо того, чтобы запрашивать дополнительное финансирование для увеличения объема работ, чиновница решила «сэкономить бюджет» и таким образом создать видимость эффективной работы. Такое «ручное управление» едва не привело к трагическим последствиям. Из-за того, что животные не изымались из городской среды своевременно, на улицах Ачинска от укусов и нападений пострадали 26 человек, — отмечают в красноярской краевой прокуратуре. Ведомство потребовало отправить начальницу отдела центра на три года в колонию общего режима. Суд признал чиновницу виновной в превышении должностных полномочий и удовлетворил требование гособвинения. Женщина лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года.