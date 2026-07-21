Пять человек погибли при спасении одного утопающего в США

Пять человек погибли на реке в Огайо после того, как несколько из них прыгнули в воду, пытаясь спасти одного тонущего, который не мог удержаться на плаву. Об этом сообщает Тhe Guardian.
Трагедия разыгралась 19 июля на берегу реки Сциото в пригороде Колумбуса Пауэлле, местных жителей. Один из них решил искупаться, но начал тонуть. Другие, кто прыгнул в воду, чтобы помочь, тоже начали тонуть.
Как отметил шериф округа Делавэр Джеффри Балцер, один из автомобилистов позвонил в службу 911, заметив испуганного ребенка из этой группы, который бежал по дороге в поисках помощи. В итоге две женщины, которых вытащили из воды, скончались в больнице, тела троих мужчин нашли в реке уже на следующий день, в понедельник 20 июля.
По данным водомерного поста Геологической службы США на близлежащей плотине, в тот день уровень воды в реке был высоким и быстрым. Расход воды составлял около 350 кубических футов (10 кубических метров) в секунду — это более чем в четыре раза больше, чем за предыдущие три дня, и более чем в два раза превышает средний показатель.
Ранее сообщалось, что в США в штате Колорадо 53-летний мужчина утонул в озере после того, как спас группу детей.