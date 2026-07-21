Пять человек погибли при спасении одного утопающего в США

По данным водомерного поста Геологической службы США на близлежащей плотине, в тот день уровень воды в реке был высоким и быстрым. Расход воды составлял около 350 кубических футов (10 кубических метров) в секунду — это более чем в четыре раза больше, чем за предыдущие три дня, и более чем в два раза превышает средний показатель.