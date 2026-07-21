Кота с наркотиками поймали в исправительной колонии Нижнего Новгорода

В исправительной колонии № 17 Краснобаковского района пресекли попытку доставки запрещённых веществ с помощью кота, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
Злоумышленники использовали животное как «курьера»: в тканевый ошейник питомца спрятали наркотики — планировалось, что кот беспрепятственно проникнет на территорию ИК и доставит груз осуждённым. Однако сотрудники колонии вовремя заметили неладное и задержали четвероногого нарушителя.
Как уточнили в ГУФСИН, кота временно поместили под контроль, изъяли ошейник с содержимым и провели осмотр животного. Убедившись, что здоровью питомца ничего не угрожает, его отпустили.
Ранее наркотики под видом косметического сырья изъяли нижегородские таможенники.