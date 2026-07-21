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Месси еще не принял решение касательно карьеры в сборной Аргентины

Аргентинский нападающий Лионель Месси пока не определился с тем, завершит ли он карьеру в национальной сборной, информирует Tyc Sports.

Аргентинский нападающий Лионель Месси пока не определился с тем, завершит ли он карьеру в национальной сборной, информирует Tyc Sports.

Как отмечает источник, 39-летний футболист отправился на чемпионат мира, не имея окончательного решения относительно своего будущего.

В решающем поединке мирового первенства по футболу 2026 года сборная Аргентины проиграла команде Испании в овертайме со счётом 0:1.

На данный момент Месси 39 лет, и с 2023 года он выступает за клуб «Интер Майами» в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Ранее он защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен» и испанской «Барселоны», с которой четырежды побеждал в Лиге чемпионов, а также трижды завоёвывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Форвард является чемпионом мира 2022 года, серебряным призёром чемпионатов мира 2014 и 2026 годов, олимпийским чемпионом 2008 года, а также дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024). Кроме того, он удерживает рекорд по числу «Золотых мячей» — их у него восемь.

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