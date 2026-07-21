Месси еще не принял решение касательно карьеры в сборной Аргентины

На данный момент Месси 39 лет, и с 2023 года он выступает за клуб «Интер Майами» в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Ранее он защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен» и испанской «Барселоны», с которой четырежды побеждал в Лиге чемпионов, а также трижды завоёвывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Форвард является чемпионом мира 2022 года, серебряным призёром чемпионатов мира 2014 и 2026 годов, олимпийским чемпионом 2008 года, а также дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024). Кроме того, он удерживает рекорд по числу «Золотых мячей» — их у него восемь.