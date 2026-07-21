В Ленинском округе Иркутска изменят схему движения автобусов до 15 октября

С шести утра 27 июля до десяти вечера 15 октября в Ленинском округе Иркутска изменится движение автобусов. Причина — ремонт тепловой сети и временное закрытие участка улицы Сибирских Партизан от Муравьева до переулка Пулковский. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Изменения коснутся шести маршрутов — № 10к, 28 ₽, 31, 36, 43 и 57. В сторону улицы Новаторов автобусы после Сибирских Партизан поедут по Муравьева, Авиастроителей и Новаторов, а затем вернутся к привычной схеме. В обратном направлении после Новаторов транспорт направят по Мира, Муравьева и Сибирских Партизан, — объяснили в мэрии.
Также временно перенесут три остановки. «Кафе» переедет с Сибирских Партизан на Муравьева к дому № 12. «АЗС» по направлению к Новаторов появится на Авиастроителей вместо существующей остановки «Баня». А в сторону от поселка Боково эту же остановку перенесут на Мира напротив дома № 126.