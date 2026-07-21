В Ленинском округе Иркутска изменят схему движения автобусов до 15 октября

Также временно перенесут три остановки. «Кафе» переедет с Сибирских Партизан на Муравьева к дому № 12. «АЗС» по направлению к Новаторов появится на Авиастроителей вместо существующей остановки «Баня». А в сторону от поселка Боково эту же остановку перенесут на Мира напротив дома № 126.