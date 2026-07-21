Многокилометровая пробка скопилась на Западном обходе Перми, сообщает 59.RU.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор начинается от Нижней Курьи и тянется вплоть до Красавинского моста.
Участок от кольца до остановки «Красавинский мост» окрашен в бордовый цвет. Пользователи отметили там аварию. Как утверждают очевидцы, столкнулись «Форд» и большегруз.
Около заезда на мост отмечена ещё одна авария. Водители уточняют, что они стоят уже 40 минут и больше.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в Госавтоинспекцию Пермского края, чтобу узнать подробности аварии.