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Многокилометровая пробка скопилась на Западном обходе Перми

Участок от кольца до остановки «Красавинский мост» окрашен в бордовый цвет.

Многокилометровая пробка скопилась на Западном обходе Перми, сообщает 59.RU.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор начинается от Нижней Курьи и тянется вплоть до Красавинского моста.

Участок от кольца до остановки «Красавинский мост» окрашен в бордовый цвет. Пользователи отметили там аварию. Как утверждают очевидцы, столкнулись «Форд» и большегруз.

Около заезда на мост отмечена ещё одна авария. Водители уточняют, что они стоят уже 40 минут и больше.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в Госавтоинспекцию Пермского края, чтобу узнать подробности аварии.