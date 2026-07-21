Пять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области за сутки

В Курской области за минувшие сутки при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей — все они получили ранения при ударе по закрытому вокзалу во Льгове, который считается приграничным. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.
По словам главы региона, у двоих пострадавших диагностированы осколочные ранения, один из них госпитализирован. У остальных — незначительные травмы.
Также зафиксирован ряд разрушений. Так, в Курске в результате атак повреждены два многоквартирных дома и шесть автомобилей. В Рыльске уничтожен автомобиль.
В Рыльском районе в селе Дурово и в деревне Труфановка пострадали крыши двух частных домов. В селе Новый Мир Льговского района получили разрушения автомобиль и прицеп, в поселке Селекционный — крыша фермы. В Хомутовском районе в деревне Юдовка повреждены автомобиль и прицеп, в селе Калиновка — машина.
С 09:00 20 июля до 09:00 21 июля средства ПВО сбили над Курской областью 149 беспилотников различного типа. ВСУ 101 раз применили артиллерию по отселенным районам и 27 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.
Сутками ранее при обстрелах Курской области со стороны Украины один человек погиб и девять были ранены.