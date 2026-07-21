Вакцинация как эликсир молодости: в Минздраве рассказали о пользе некоторых прививок для пожилых

«Соответственно, здесь акцент вот именно у пожилых надо сделать на вакцины от гриппа и пневмококка, потому что, наверное, это основные угрозы для пожилого человека, которые мы можем сейчас предотвратить путем вакцинации», — приводит РИА Новости ее слова.