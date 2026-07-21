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Вакцинация как эликсир молодости: в Минздраве рассказали о пользе некоторых прививок для пожилых

Минздрав: вакцина против гриппа и пневмококка может продлить жизнь пожилым.

Источник: Комсомольская правда

Прививки от гриппа и пневмококка способны не просто защитить организм от опасных вирусов и бактерий, но и существенно продлить жизнь пожилых людей. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По словам эксперта, любые инфекционные заболевания провоцируют мощные воспалительные процессы в организме, которые напрямую ускоряют старение. Именно поэтому своевременная вакцинация теперь рассматривается не только как профилактика болезней, но и как эффективная геропротекция — средство, замедляющее возрастные изменения.

Ткачева подчеркнула, что пневмококковая инфекция и грипп представляют главные угрозы для здоровья старшего поколения. Таким образом, регулярная иммунизация позволяет нейтрализовать эти риски, сохранив активность и долголетие.

«Соответственно, здесь акцент вот именно у пожилых надо сделать на вакцины от гриппа и пневмококка, потому что, наверное, это основные угрозы для пожилого человека, которые мы можем сейчас предотвратить путем вакцинации», — приводит РИА Новости ее слова.

Накануне дизайнер Артемий Лебедев назвал антипрививочников главной угрозой для будущего России.

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