Вакцинация как эликсир молодости: в Минздраве рассказали о пользе некоторых прививок для пожилых

Прививки от гриппа и пневмококка способны не просто защитить организм от опасных вирусов и бактерий, но и существенно продлить жизнь пожилых людей. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
По словам эксперта, любые инфекционные заболевания провоцируют мощные воспалительные процессы в организме, которые напрямую ускоряют старение. Именно поэтому своевременная вакцинация теперь рассматривается не только как профилактика болезней, но и как эффективная геропротекция — средство, замедляющее возрастные изменения.
Ткачева подчеркнула, что пневмококковая инфекция и грипп представляют главные угрозы для здоровья старшего поколения. Таким образом, регулярная иммунизация позволяет нейтрализовать эти риски, сохранив активность и долголетие.
«Соответственно, здесь акцент вот именно у пожилых надо сделать на вакцины от гриппа и пневмококка, потому что, наверное, это основные угрозы для пожилого человека, которые мы можем сейчас предотвратить путем вакцинации», — приводит РИА Новости ее слова.
Накануне дизайнер Артемий Лебедев назвал антипрививочников главной угрозой для будущего России.