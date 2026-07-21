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Жительница Нижнего Новгорода стала миллионным пассажиром «Буревестника»

Железнодорожники поздравили девушку перед посадкой в поезд на Ярославском вокзале Москвы.

Нижегородка стала миллионным пассажиром «Буревестника». Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

1 млн пассажиров воспользовался скоростным двухэтажным поездом, курсирующим между Нижним Новгородом и Москвой. Первый свой рейс «Буревестник» осуществил 3 декабря 2025 года.

Миллионный билет приобрела жительница Нижнего Новгорода Анастасия. По ее словам, девушка часто пользуется железнодорожным транспортом для поездок в столицу, и всегда выбирает именно «Буревестник».

Железнодорожники поздравили девушку перед посадкой в поезд на Ярославском вокзале Москвы. Ей вручили сертификат на 25 тысяч баллов программы лояльности «РЖД Бонус» и памятные подарки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что состав «Буревестника» Москва — Нижний Новгород увеличат до 13 вагонов.

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