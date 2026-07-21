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В Красноярске на Центральной набережной начались работы после снятия асфальта

На участке наконец-то появилась дорожная техника.

Источник: Комсомольская правда

21 июля в Красноярске на Центральной набережной спустя две недели после снятия асфальта начались работы — на участке появилась дорожная техника. Гудронатор и грузовики заметили коллеги из «Проспекта Мира».

Напомним, что еще 5 июля на набережной от Коммунального моста до улицы Сурикова сняли асфальт. После этого, как сообщают горожане, на территории общественного пространства «ничего не происходило».

Главная задача у рабочих — привести в порядок прогулочную зону набережной. Пешеходную часть и велодорожку разделят разными покрытиями, в общественном пространстве появятся знаки и разметка. Кроме того, предполагается замена наружных светильников.

На время ремонта прогулочную зону сузят. Жителей и гостей краевого центра просят учитывать временные неудобства.