Белорусский адвокат сказала, могут ли лишить премии из-за больничного

Белорусский адвокат объяснила, могут ли лишить премии из-за больничного в Беларуси, сообщили на «Беларусь 1».
По словам адвоката Минской городской коллегии адвокатов Галины Комаровской, в Беларуси не могут лишить премии из-за больничного.
— Однако может не быть оснований для ее выплаты, так как премия — это результат фактического труда, — прокомментировала специалист.
То есть сам по себе факт болезни не является основанием для полного лишения премии. Однако ее размер могут уменьшить, если размер премии зависит от конкретных показателей работы и отработанного времени.
Адвокат пояснила, что порядок выплаты премий определяется локальными актами предприятия. Эти документы определяют за какой результат, период и при каких условиях работнику начисляют премию.
Например, при больничном на два — три дня премию выплатят пропорционально фактически отработанному времени.
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