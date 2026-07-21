«Логика молока» вышла в лидеры молочной переработки

В «Логике молока» говорят, что намерены инвестировать 120 млрд руб. до 2030 года в развитие и расширение производственных мощностей действующих предприятий. Там планируют сосредоточиться на разработке перспективных линеек и выходе в новые категории. В PepsiCo «Ъ» не ответили. Заместитель гендиректора ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки», «Алексеевское»; пятое место в рейтинге «Союзмолока») по стратегическому управлению Игорь Лилеев говорит, что его компания тоже планирует нарастить производство, в том числе за счет инвестиций в развитие производственных мощностей и вывод на рынок новых продуктов.