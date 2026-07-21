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В Красноярском крае продавали саженцы и лук-севок с нарушениями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора проверили 64 торговые точки, реализующие саженцы плодовых культур и посадочный материал. В ходе контроля обследовано около 2,4 тысячи партий саженцев (19,6 тысяч штук) и 35 партий лука-севка общим весом 0,37 тонны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора проверили 64 торговые точки, реализующие саженцы плодовых культур и посадочный материал. В ходе контроля обследовано около 2,4 тысячи партий саженцев (19,6 тысяч штук) и 35 партий лука-севка общим весом 0,37 тонны.

Проверка показала, что с нарушениями продавались 15% саженцев и весь лук-севок. Основными нарушениями стала продажа саженцев сортов, не включенных в Государственный реестр, а также несоблюдение требований к маркировке лука-севка.

Россельхознадзор объявил нарушителям 64 предостережения, сообщили в ведомстве.