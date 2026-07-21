Почти 1500 омичей прошли репродуктивную диспансеризацию

Репродуктивную диспансеризацию за полгода прошли 1483 жителя Омска в поликлинике больницы скорой медицинской помощи № 2 по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.
Всего обследования прошли 746 мужчин и 737 женщин. Большинство обратившихся к врачам за диагностикой были в возрасте от 31 до 49 лет. Обследование для мужчин включает в себя анкетирование, оценку состояния репродуктивного здоровья, консультацию специалиста и дополнительные исследования при наличии жалоб или медицинских показаний.
На первом этапе женщина заполняет анкету, после чего врач оценивает состояние здоровья и определяет необходимый объем обследования. Пациентки в возрасте 18−30 лет проходит обследование на инфекции, передающиеся половым путем, исследование на вирус папилломы человека. Дополнительные обследования назначаются при наличии показаний, жалоб или выявленных изменений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.