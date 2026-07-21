Почти 1500 омичей прошли репродуктивную диспансеризацию

Всего обследования прошли 746 мужчин и 737 женщин. Большинство обратившихся к врачам за диагностикой были в возрасте от 31 до 49 лет. Обследование для мужчин включает в себя анкетирование, оценку состояния репродуктивного здоровья, консультацию специалиста и дополнительные исследования при наличии жалоб или медицинских показаний.