В Заиграевском районе Бурятии стартовал конкурс по уборке мусора

Конкурс по уборке мусора начался в Заиграевском районе Республики Бурятии в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Присоединиться к мероприятию могут жители района, общественные организации, инициативные группы и трудовые коллективы. Прием заявок продлится до 31 августа. Для участия необходимо собрать команду, выбрать территорию для уборки, подать заявку, провести субботник, сделать фотографии «до» и «после», а затем опубликовать их в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Весь собранный мусор надо будет доставить на полигон твердых коммунальных отходов, где в присутствии комиссии его взвесят.
«Благодаря таким инициативам удается не только ликвидировать несанкционированные свалки и приводить в порядок общественные пространства, но и формировать культуру бережного отношения к природе. Особенно ценно, что активное участие в субботниках принимают дети и молодежь. Уверены, что совместными усилиями жителей, органов местного самоуправления и общественников район станет еще чище и уютнее», — отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.