В Заиграевском районе Бурятии стартовал конкурс по уборке мусора

Присоединиться к мероприятию могут жители района, общественные организации, инициативные группы и трудовые коллективы. Прием заявок продлится до 31 августа. Для участия необходимо собрать команду, выбрать территорию для уборки, подать заявку, провести субботник, сделать фотографии «до» и «после», а затем опубликовать их в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Весь собранный мусор надо будет доставить на полигон твердых коммунальных отходов, где в присутствии комиссии его взвесят.