Пассажиры совершили 75 млн поездок на МЦК в январе — июне

«Мы видим, что МЦК — полноценная городская магистраль, которую мы вместе с ОАО “РЖД” интегрировали в ежедневные маршруты москвичей. 75 млн поездок с начала года — это подтверждение правильности выбранной нами транспортной стратегии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы каждый житель столицы мог быстро и удобно добраться до любой точки города вне зависимости от того, где он живет и работает», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.