Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиры совершили 75 млн поездок на МЦК в январе — июне

С января по июнь 2026 года на Московском центральном кольце (МЦК) совершено 75 млн поездок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что МЦК — полноценная городская магистраль, которую мы вместе с ОАО “РЖД” интегрировали в ежедневные маршруты москвичей. 75 млн поездок с начала года — это подтверждение правильности выбранной нами транспортной стратегии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы каждый житель столицы мог быстро и удобно добраться до любой точки города вне зависимости от того, где он живет и работает», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что самыми популярными станциями оказались «Ростокино», «Площадь Гагарина», «Кутузовская», «Ботанический сад» и «Москва-Сити».

Как уточняется, в период праздничных дней, с 1 по 11 мая, поездки на МЦК совершили 4 млн пассажиров, что на 20% больше по сравнению с тем же периодом в 2025 году.

В ведомстве напомнили, что поезда на МЦК ходят каждые четыре минуты в час пик, а внутри комфортно ехать с велосипедом или детской коляской. Еще вагоны сделали удобными для маломобильных пассажиров. Также в вагонах работает климат-контроль, а еще в них тихо благодаря системе шумоподавления.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше