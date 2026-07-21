Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка США выяснила, как бомбардировки изменили позицию Ирана

Американские разведчики пришли к неутешительному для Вашингтона выводу: нынешняя интенсивность бомбардировок Ирана вряд ли заставит Тегеран пойти на уступки за столом переговоров. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает WP, действующие и бывшие чиновники США, которые ознакомились с соответствующей разведывательной оценкой, считают: «иранское правительство вряд ли ощутит значимый эффект или смягчит позицию на переговорах по итогам американских ударов, вроде тех, что идут сейчас».

В разведсообществе США полагают, что отношения между двумя странами застряли в серой зоне — между полноценной войной и миром. Аналитики не видят предпосылок для скорого прорыва.

Недавний доклад готовили в основном специалисты ЦРУ. Их вывод: иранское правительство сохраняет контроль над ситуацией, несмотря на потерю многих высокопоставленных руководителей и значительной части военного потенциала в результате атак со стороны США и Израиля. При этом американские чиновники фиксируют рост напряженности внутри иранской элиты — между прагматиками и сторонниками жесткой линии в Корпусе стражей Исламской революции и других силовых структурах.

Собеседники газеты подчеркнули, что авторы подобных докладов не пытаются делать точные прогнозы. Их задача — описать текущие тенденции и возможные сценарии развития событий на основе разведданных и открытых источников.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше