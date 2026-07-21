Разведка США выяснила, как бомбардировки изменили позицию Ирана

Недавний доклад готовили в основном специалисты ЦРУ. Их вывод: иранское правительство сохраняет контроль над ситуацией, несмотря на потерю многих высокопоставленных руководителей и значительной части военного потенциала в результате атак со стороны США и Израиля. При этом американские чиновники фиксируют рост напряженности внутри иранской элиты — между прагматиками и сторонниками жесткой линии в Корпусе стражей Исламской революции и других силовых структурах.