Разведка США выяснила, как бомбардировки изменили позицию Ирана

В разведсообществе США полагают, что отношения между двумя странами застряли в серой зоне — между полноценной войной и миром. Аналитики не видят предпосылок для скорого прорыва.
Недавний доклад готовили в основном специалисты ЦРУ. Их вывод: иранское правительство сохраняет контроль над ситуацией, несмотря на потерю многих высокопоставленных руководителей и значительной части военного потенциала в результате атак со стороны США и Израиля. При этом американские чиновники фиксируют рост напряженности внутри иранской элиты — между прагматиками и сторонниками жесткой линии в Корпусе стражей Исламской революции и других силовых структурах.
Собеседники газеты подчеркнули, что авторы подобных докладов не пытаются делать точные прогнозы. Их задача — описать текущие тенденции и возможные сценарии развития событий на основе разведданных и открытых источников.