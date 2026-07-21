AP: ЦАХАЛ начал строить земляной барьер для разделения сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возводит земляной барьер в секторе Газа, чтобы физически отделить территорию, находящуюся под её контролем. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление войск.
Барьер строится вдоль так называемой желтой линии — границы, до которой отступили израильские войска после октябрьского соглашения о прекращении огня с движением ХАМАС. Как отмечает агентство, изначально эта линия задумывалась как временная мера. Предполагалось, что впоследствии Израиль отведет свои силы еще дальше вглубь территории.
Помимо самого барьера, ЦАХАЛ формирует вдоль желтой линии полноценную зону безопасности, оснащая ее необходимым оборудованием. В армии подчеркнули, что военные занимаются комплексными мерами для усиления защиты приграничной территории.
«Барьер призван предотвратить несанкционированное проникновение за эту линию с тем, чтобы защитить израильских солдат, а также израильские поселения рядом с сектором Газа», — передает агентство слова представителя ЦАХАЛ.
Ранее лидер оппозиционной партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман заявлял, что ХАМАС сейчас усиливает контроль в Газе. Для этого он производит ракеты в больших количествах.