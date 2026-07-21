AP: ЦАХАЛ начал строить земляной барьер для разделения сектора Газа

Барьер строится вдоль так называемой желтой линии — границы, до которой отступили израильские войска после октябрьского соглашения о прекращении огня с движением ХАМАС. Как отмечает агентство, изначально эта линия задумывалась как временная мера. Предполагалось, что впоследствии Израиль отведет свои силы еще дальше вглубь территории.