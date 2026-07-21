В Братске при пожаре в подъезде спасли двух человек

В Братске 18 июля в многоквартирном доме на улице Сосновой произошёл пожар. Сигнал о задымлении в подъезде поступил днём. На место оперативно прибыли 10 пожарных и 3 единицы техники, среди которых была автолестница.
До приезда спасателей из здания самостоятельно вышли 20 человек. Ещё двоих жильцов вывели сотрудники МЧС с помощью специальных устройств.
— Огонь на лестничной площадке третьего этажа удалось потушить за три минуты. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра, — сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. МЧС напоминает: не оставляйте мусор и вещи на лестничных клетках и площадках, не бросайте непотушенные сигареты.