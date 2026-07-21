18 июля остров Татышев в Красноярске стал центром празднования Дня металлурга. Компания РУСАЛ организовала фестиваль «Будущее здесь», посвящённый технологиям и искусственному интеллекту. Соведущей мероприятия стала виртуальная помощница ALеся.
Тема ИИ выбрана не случайно: компания внедряет современные технологии в производство, в том числе в экологические проекты КрАЗа. На фестивале выступили Gazan и Gayazovs Brothers, тысячи горожан пришли на праздник.
«Будущее придумывают люди. Нам хочется, чтобы оно было ярким, умным и интересным, таким же, как Красноярск», — отметила директор департамента региональных проектов Елена Южакова.
Несмотря на трудности, с которыми сталкивается компания из-за санкций, РУСАЛ продолжает поддерживать социальные и экологические проекты, доказывая, что металлургия — это современно и перспективно.
Важным моментом праздника стало поздравление от основателя компании Олега Дерипаска, его зачитали на сцене: «Благодаря вам строятся университеты и школы, больницы и спортцентры, появляются самолёты, мосты и автомобили». К благодарностям присоединились руководство компании и городские власти.
Депутат Госдумы Александр Дроздов назвал фестиваль самым масштабным в истории. «Такой праздник показывает молодежи, что металлургия — современная и перспективная профессия», — отметил народный избранник.
Сотрудники организации пришли с семьями — для них День металлурга остаётся семейным событием. По словам одного из работников компании, он трудится на производстве 16 лет.
«Профессия даёт возможность обеспечивать семью. Дети видят масштаб компании и начинают лучше понимать нашу работу», — подчеркнул мужчина.
Кульминацией стали выступления хедлайнеров. Фестиваль показал: металлургия — это не только заводы, но и люди, которые создают будущее.