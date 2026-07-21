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Авария на трубопроводе оставила без воды часть поселка Орловский

В поселке Орловский снижено давление холодного водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на трубопроводе по улице Комсомольской. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Источник: Коммерсантъ

В поселке Орловский снижено давление холодного водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на трубопроводе по улице Комсомольской. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

С нестабильным водоснабжением столкнулись жители западной части поселка, а также улиц Шолохова, Мира, Степной, Каштановой, Целинной, Розовой, Автомобильной, переулков Чапаевского и Кировского, прилегающих к ним переулков и района Аэропорт.

Завершить работы планируется к 17.00 21 июля. На время ремонта организован подвоз воды по заявкам.