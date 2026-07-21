Врач Петрова-Колосова объяснила, что делать, если ребенок проглотил магниты

Магниты в детском желудке — серьезная проблема. Об этом заявила врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова. Детям, проглотившим магниты, необходимо сделать операцию или удалить часть кишечника.
— Они вызывают болевой синдром, нарушение питания тканей и, как следствие, пролежни. В желудочно-кишечном тракте магниты не перевариваются, не окисляются в отличие от батареек, но последствия могут быть необратимыми. На месте пролежней ткани воспаляются и мертвеют, образуются рубцы, — отметила врач.
По словам Петровой-Колосовой, главная проблема при попадании игрушек в желудок заключается в том, что они примагничиваются друг к другу. Чаще всего для удаления инородного тела медики используют эндоскопические методы, а иногда ситуации требуют полостных операций, передает РИАМО.
В конце июня врачи Морозовской больницы достали из носа десятилетнего ребенка 16 магнитов. Игрушки соединились в плотные цепочки и вызывали сильную боль. Врачам удалось извлечь магниты при помощи специальной петли.