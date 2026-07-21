Врач Петрова-Колосова объяснила, что делать, если ребенок проглотил магниты

— Они вызывают болевой синдром, нарушение питания тканей и, как следствие, пролежни. В желудочно-кишечном тракте магниты не перевариваются, не окисляются в отличие от батареек, но последствия могут быть необратимыми. На месте пролежней ткани воспаляются и мертвеют, образуются рубцы, — отметила врач.